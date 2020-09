Scossone Samsung Galaxy Note 10 | One UI 2 5 e patch di settembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 settembre 2020) Non sembrare voler invecchiare i10 e10 Plus, pur essendo stati sostituiti quest’anno dai20 e20 Ultra. Come riportato da ‘club.nl‘, le ultime novità che riguardano l’ex top di gamma del segmento phablet per quanto riguarda l’offerta del colosso di Seul sta, difatti, iniziando a ricevere l’aggiornamento software che porta in dote la One UI 2.5, attraverso un pacchetto OTA parecchio sostanzioso, il cui peso è di 1150MB (vi invitiamo, quando disponibile per voi, a scaricarlo sotto rete Wi-Fi per evitare un inutile spreco di dati). La build in questione risponde alla sigla ‘N97*FXXU6DTH7‘, contraddistinta non solo dallo sbarco della One UI 2.5 ...