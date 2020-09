Patenti nautiche false a Napoli: tre calciatori coinvolti (Di venerdì 11 settembre 2020) Esplode a Napoli il caso delle Patenti nautiche false. In molti avrebbero ottenuto l’idoneità ma senza sostenere il test obbligatorio. Tra di loro ci sarebbero anche tre big della squadra di De Laurentiis. Sono Koulibaly, Ghoulam e Callejon i giocatori (o ex, come nel caso dello spagnolo) del Napoli che avrebbero ottenuto la patente nautica pur senza sostenere il previsto esame di idoneità. Un caso che sotto al Vesuvio è scoppiato nelle ultime ore e che ha messo in risalto i nomi dei tre calciatori della squadra guidata da mister Gattuso. Loro, così come tutti gli altri beneficiari, avrebbero ottenuto la patente nautica pur senza mai sostenere il test di idoneità. Le accuse vengono mosse a ex funzionari o direttori della ... Leggi su bloglive

