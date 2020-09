Omicidio Willy, il padre di Mario Pincarelli: “Mio figlio è un ragazzo per bene, ma quando beve non capisce più nulla” (Di venerdì 11 settembre 2020) Omicidio Colleferro: “Mario ha preso le parti di Belleggia, che poi ha cantato” “Mario è un ragazzo affettuoso, quando vede qualcuno in difficoltà deve difenderlo, è fatto così. Ed è per questo che è successo tutto. Quel sabato sera è uscito, è tornato a casa intorno alle 4,30 di domenica. Io ero sveglio, mi ha salutato e mi ha detto che sarebbe andato a dormire da alcune amiche. Ma un genitore come sa dove va un figlio o cosa fa? È stato un mio amico a dirmi, poco più tardi, cosa era successo. Mia moglie non sapeva nulla”. Stefano Pincarelli, il padre di Mario, il 21enne accusato insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi di ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020)Colleferro: “ha preso le parti di Belleggia, che poi ha cantato” “è unaffettuoso,vede qualcuno in difficoltà deve difenderlo, è fatto così. Ed è per questo che è successo tutto. Quel sabato sera è uscito, è tornato a casa intorno alle 4,30 di domenica. Io ero sveglio, mi ha salutato e mi ha detto che sarebbe andato a dormire da alcune amiche. Ma un genitore come sa dove va uno cosa fa? È stato un mio amico a dirmi, poco più tardi, cosa era successo. Mia moglie non sapeva nulla”. Stefano, ildi, il 21enne accusato insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi di ...

