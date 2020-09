Nella valigia 2.5 milioni di euro in banconote false: nei guai una pensionata, denunciata (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando hanno trovato quella valigia in aeroporto, non reclamata da nessuno all'aeroporto 'Sandro Pertini' di Caselle, gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia aeroportuale avevano dato ... Leggi su torinotoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando hanno trovato quellain aeroporto, non reclamata da nessuno all'aeroporto 'Sandro Pertini' di Caselle, gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia aeroportuale avevano dato ...

chandra_lady : Comunque, alla fine ho dovuto togliere la console dalla scatola perché nella valigia non riuscivo a metterci dentro… - chandra_lady : Ok. Ho appena messo la console di nascosto nella valigia ??. Spero ci stiano anche gli altri vestiti. - nelsottobosco : nella lista della valigia di mamma e sorella per il viaggio c'è '?un coniglio nudo', pensando a cosa pensa chi lo legge senza contesto - LaAndre7 : Se dovessi avere una valigia di Dior o affini con quello che costa andrei anche io nella stiva per verificare che non si rovini - GigiPadovani : RT @EugenioCardi: @GigiPadovani Gigi mi faccio piccolo piccolo, mi metto nella tua valigia e vengo anche io, che ne pensi? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nella valigia CASELLE - 2.5 milioni di euro, in banconote false, nella valigia: donna denunciata dalla GdF QV QuotidianoVenariese Nella valigia 2.5 milioni di euro in banconote false: nei guai una pensionata, denunciata

Quando hanno trovato quella valigia in aeroporto, non reclamata da nessuno all'aeroporto "Sandro Pertini" di Caselle, gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia aeroportuale avevano dato avvi ...

Il giallo della valigia smarrita con 2,5 milioni di euro falsi

«Giuro, del contenuto di quella valigia non so niente. Ero contenta di averla ritrovata, ma adesso mi ritrovo nei guai». Pensionata di Ivrea, nessun precedente in fedina penale, una vita apparentement ...

Quando hanno trovato quella valigia in aeroporto, non reclamata da nessuno all'aeroporto "Sandro Pertini" di Caselle, gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia aeroportuale avevano dato avvi ...«Giuro, del contenuto di quella valigia non so niente. Ero contenta di averla ritrovata, ma adesso mi ritrovo nei guai». Pensionata di Ivrea, nessun precedente in fedina penale, una vita apparentement ...