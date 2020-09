Lucarelli contro Zangrillo: “Berlusconi sarebbe morto a marzo? Un altro 83enne col ca***” (Di venerdì 11 settembre 2020) Botta e risposta senza mezzi termini tra Selvaggia Lucarelli e Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele. La prima ha affidato ai social una replica alle dichiarazioni del medico secondo cui “a marzo Berlusconi sarebbe morto”. “Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne – ha scritto Lucarelli su Twitter – col caz**”. Subito dopo la risposta del medico personale dell’ex Premier: “Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di ... Leggi su sportface

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - Mania48Mania53 : RT @DOMENICOCARACC1: @stanzaselvaggia @PiazzapulitaLA7 Sei te da psichiatria, perché condividi il fatto che ci sia un virus mortale. E se c… - iperwild : RT @DOMENICOCARACC1: @stanzaselvaggia @PiazzapulitaLA7 Sei te da psichiatria, perché condividi il fatto che ci sia un virus mortale. E se c… - ROBERTORAZ3 : RT @DOMENICOCARACC1: @stanzaselvaggia @PiazzapulitaLA7 Sei te da psichiatria, perché condividi il fatto che ci sia un virus mortale. E se c… - lamarypopp : RT @DOMENICOCARACC1: @stanzaselvaggia @PiazzapulitaLA7 Sei te da psichiatria, perché condividi il fatto che ci sia un virus mortale. E se c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli contro

Al termine della terza amichevole stagionale, Cristiano Lucarelli non appare al top della soddisfazione. "Per espressione di gioco e continuità di manovra – commenta il tecnico sui canali ufficiali de ...Poche ore fa, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sull’omicidio di Willy, proprio come hanno fatto molti altri colleghi. Tra le righe, Selvaggia Lucarelli si è schierata contro Maria De ...