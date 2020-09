Il treno parte mentre la madre è a bordo e carica i bagagli: due bambine restano sulla banchina ferroviaria (Di venerdì 11 settembre 2020) La madre di due bambine di 6 e 9 anni era intenta ad aiutare i nonni a caricare i bagagli sul treno diretto a Taranto, quando il convoglio è partito. La donna non è riuscita a scendere e le bimbe sono rimaste sul marciapiede della stazione ferroviaria di Ancona. Una pattuglia della Polfer in servizio in stazione ha visto le bimbe e si è occupato di loro in attesa dell’arrivo del papà, che era stato avvisato dalla moglie e che stava arrivando per riprenderle.L'articolo Il treno parte mentre la madre è a bordo e carica i bagagli: due bambine restano sulla ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Ladi duedi 6 e 9 anni era intenta ad aiutare i nonni are isuldiretto a Taranto, quando il convoglio è partito. La donna non è riuscita a scendere e le bimbe sono rimaste sul marciapiede della stazionedi Ancona. Una pattuglia della Polfer in servizio in stazione ha visto le bimbe e si è occupato di loro in attesa dell’arrivo del papà, che era stato avvisato dalla moglie e che stava arrivando per riprenderle.L'articolo Illaè a: due...

(ANSA) - ANCONA, 11 SET - La madre di due bimbe di 6 e 9 anni stava aiutando i nonni a caricare i bagagli sul treno diretto a Taranto, quando il convoglio è partito senza che lei riuscisse a scendere ...

