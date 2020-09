Il No di Giorgetti e il doppio gioco della Lega

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) Allo sgarbo non crede nessuno. Alla mossa concordata, pochi. E allora? Nel centrodestra si è aperto il toto-interpretazioni dell’ultima mossa di Giancarlo, uomo forteda molte stagioni, economista spendibile anche in Europa, sottosegretario a Palazzo Chigi nel Conte I in cui Matteo Salvini occupava il Viminale, da mesi in freddo con il suo leader. Infatti, dopo lunghi silenzi che lasciavano intendere senza dire, ieri sera a un comizio a Vittuone, comune di 9mila abitanti a sud di Milano,è sbottato: “Al referendum voterò convintamente No. Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile”. Una “deriva da evitare” non solo “perché darebbe un potere senza limiti alle segreterie ...