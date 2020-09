Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori | 41 anni d’amore | “Ci dicevano che non sarebbe durata”

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 settembre 2020) Quarantunodi matrimonio felicissimi quelli di. Una storia d’amore voluta dal destino, come ha raccontato la coppia in una lunga intervista nella puntata di Oggi è un altro giorno, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone.si sono conosciuti per caso sull’Isola di Ponza, dove erano entrambi in vacanza: lui in tenda con gli amici dell’università, lei in una casa di pescatori con alcuni amici di Verona. La scintilla tra loro però non è scoppiata in quell’occasione. Ci sono voluti altri due incontri perché nascesse quest’amore lungo e duraturo: “Il destino ha voluto farci rincontrare per ben altre due volte, casualmente, ...