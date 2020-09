Galli: "Non c'è nesso tra carica virale e decessi" (Di venerdì 11 settembre 2020) “Nel nostro ospedale i posti in rianimazione ordinaria per pazienti affetti da Covid sono quasi tutti occupati e le persone contagiate che necessitano di ricovero ci stanno arrivando”, dice Massimo Galli. “Segnali che impongono attenzione”, considera il direttore di uno dei due reparti di Malattie Infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano. Avvertendo: “Non stiamo gridando al lupo, ma stiamo ricordando che il lupo potrebbe scendere dal monte”.Il professor Zangrillo ha dichiarato che “con la carica virale che ha, Berlusconi a marzo-aprile sarebbe morto”. Atteso che, come sostiene gran parte degli scienziati, il virus non è cambiato, perché, professor Galli, si muore di meno?L’affermazione - lo dico senza vis polemica - ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) “Nel nostro ospedale i posti in rianimazione ordinaria per pazienti affetti da Covid sono quasi tutti occupati e le persone contagiate che necessitano di ricovero ci stanno arrivando”, dice Massimo. “Segnali che impongono attenzione”, considera il direttore di uno dei due reparti di Malattie Infettive dell’Ospedale “Sacco” di Milano. Avvertendo: “Non stiamo gridando al lupo, ma stiamo ricordando che il lupo potrebbe scendere dal monte”.Il professor Zangrillo ha dichiarato che “con lache ha, Berlusconi a marzo-aprile sarebbe morto”. Atteso che, come sostiene gran parte degli scienziati, il virus non; cambiato, perché, professor, si muore di meno?L’affermazione - lo dico senza vis polemica - ...

ansia_tw : ++FLASH++ NON C'E' NESSO TRA VIRUS E VIROLOGI - MalottiRanieri : FUSARO CONTRO IL PROF. GALLI ? 'NON VOGLIONO LA DEMOCRAZIA: LE SUE PAROL... - Barba_rana : Galli: 'Non c'è nesso tra carica virale e mortalità' (di L. Matarese) - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Galli: 'Non c'è nesso tra carica virale e decessi' - HuffPostItalia : Galli: 'Non c'è nesso tra carica virale e decessi' -