Crollo occupazione nel secondo trimestre 2020, persi oltre 840.000 posti di lavoro in un anno (Di venerdì 11 settembre 2020) Rispetto al 2019 si registra la più ampia contrazione mai registrata dagli occupati, con 841 mila unità in meno (-3,6% in un anno): calano soprattutto i dipendenti a termine (-677 mila, -21,6%) e continuano a diminuire gli indipendenti (-219 mila, -4,1%) a fronte di un lieve aumento dei dipendenti a tempo indeterminato

