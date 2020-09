Chi è Can Yaman, l’attore turco protagonista della telenovela DayDreamer (Di venerdì 11 settembre 2020) Can Yaman è un attore turco, diventato famoso in Italia per aver recitato nelle soap opera di successo Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno, entrambe trasmesse su Canale 5. La sua bravura e un’innegabile bellezza gli hanno permesso di entrare nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo, Italia inclusa, diventando un personaggio molto quotato in orbita Mediaset. Ma scopriamo meglio chi è Can Yaman, con un capitolo dedicato interamente alla sua biografia. Nel nostro approfondimento trovate anche il nome della fidanzata, i film e le serie TV a cui ha preso parte, oltre ad alcune curiosità legate alla vita privata. Biografia di Can Yaman Iniziamo subito parlando della biografia. Can ... Leggi su tutto.tv

