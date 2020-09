Calciomercato Psg, Tuchel: “Fiducioso per l’arrivo di Florenzi, trattativ aperta per Choupo-Moting. Mentre Guendouzi…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Un avvio di Ligue 1 difficile per il Psg di Tuchel, il cui organico è fortemente rimaneggiato a causa dell’assenza forzata dei big della squadra parigina: Neymar, Icardi, Di Maria e Mbappé, positivi al Coronavirus. Passo falso inatteso sul campo del Lens per la formazione parigina che immaginava un esordio in stagione ben diverso.L’allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta di misura in casa del neopromosso Lens: "Abbiamo disputato un generoso primo tempo con una buona mentalità, ma abbiamo anche sprecato diverse occasioni per andare a segno in una serata che si è rivelata essere molto difficile. Nonostante una continua gestione del pallone, ci è mancata la cattiveria giusta per andare in porta. Mi sono preso un rischio lasciando in campo Verratti per tutta la ... Leggi su mediagol

