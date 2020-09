Ben 22 problemi importanti risolti da Huawei a settembre: lista device con patch (Di venerdì 11 settembre 2020) Vengono segnalati non meno di 22 problemi importanti, in termini di sicurezza, risulti da Huawei attraverso il nuovo aggiornamento di settembre 2020. In ritardo rispetto ai suoi competitor, infatti, il produttore asiatico ha diramato il bollettino ufficiale del suo nuovo pacchetto software. Questione, quella che vi sto riportando questo venerdì, diversa e parallela rispetto ad un altro progetto software molto delicato per il pubblico. Mi riferisco in questo caso alla questione EMUI 11 e al rilascio delle prime beta, di cui vi ho parlato nella giornata di ieri. Le più importanti informazioni sull’aggiornamento di settembre 2020 per Huawei e Honor Un contributo informativo approfondito sull’aggiornamento di settembre 2020 ... Leggi su optimagazine

