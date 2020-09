Anci Marche a colloquio con i parlamentari marchigiani | ' Sosteneteci sui temi che proponiamo'

FarodiRoma : Anci Marche incontra online i Parlamentari marchigiani per far adottare al Parlamento le richieste delle zone colpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anci Marche

Redazione ETV Marche

Mangialardi, come sindaco e come presidente dell’Anci Marche si è fatto carico di queste problematiche e ha le competenze e l’esperienza per mettere a frutto le opportunità offerte alla strategia ...Insieme a Liguria e Veneto è la regione in cui la vittoria del centrodestra sembra ormai scontata. Nelle Marche la scalata di Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia non si ferma. Il deputato fedelis ...