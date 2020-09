Violenza sessuale di gruppo su due minorenni a Matera. Le vittime sono turiste inglesi (Di giovedì 10 settembre 2020) Due minorenni di nazionalità inglese, in vacanza in Basilicata per l’estate, sono state vittima di Violenza sessuale di gruppo durante una festa a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera. L’episodio, denunciato alla polizia dalle ragazze, sarebbe avvenuto in una villa nella notte tra il 7 e l’8 settembre. Le indagini per identificare i responsabili sono ancora in corso, ma stando alle prime informazioni raccolte dai giornali locali si tratterebbe di un gruppo di persone che prima ha percosso le giovani, poi le ha costrette a un rapporto sessuale. Gli agenti della questura della città dei Sassi hanno già ascoltato diverse persone, ma per ora sull’inchiesta vige il più stretto ... Leggi su ilfattoquotidiano

ValeriaValente_ : “Inviare foto hard è violenza sessuale”: lo ha stabilito la #Cassazione, compiendo un passo importante nella defini… - repubblica : La Cassazione: inviare foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale [aggiornamento delle 18:15] - LegaSalvini : #MORELLI: VIOLENZA CHOC! Marocchino 17enne irrompe in casa sua per rapinarla. Poi la brutale aggressione e la viole… - banzaisolaro : RT @AMorelliMilano: VIOLENZA CHOC! Marocchino 17enne irrompe in casa sua per rapinarla. Poi l’aggressione e la #violenza sessuale. La donna… - Massimo65755300 : RT @AMorelliMilano: VIOLENZA CHOC! Marocchino 17enne irrompe in casa sua per rapinarla. Poi l’aggressione e la #violenza sessuale. La donna… -