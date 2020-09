Vidal Inter, guerra di nervi: il Barça punta all’indennizzo, no di Marotta (Di giovedì 10 settembre 2020) È in atto una vera e propria guerra di nervi tra il Barcellona e Arturo Vidal: l’Inter aspetta che il cileno si liberi Pazienza. Ne dovrà avere tanta Antonio Conte per abbracciare Arturo Vidal. Come spiega La Gazzetta dello Sport, è in atto una vera e propria guerra di nervi tra il Barcellona e l’Inter per il trasferimento del cileno in nerazzurro. Da giorni ormai il cileno sembra proprio che abbia trovato l’intesa per liberarsi dall’attuale vincolo con i blaugrana. In realtà è tutto sospeso. Anche perché Bartomeu e i suoi collaboratori hanno un chiodo fisso: ottenere dall’Inter un indennizzo, anche simbolico, dalla cessione del giocatore. Guarda caso richiesta ... Leggi su calcionews24

