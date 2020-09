UFFICIALE Crotone, colpo Rojas: il comunicato del club (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Crotone ha ufficializzato l’acquisto di Luis Rojas, centrocampista cileno classe 2002: il comunicato del club calabrese Il Crotone ha ufficializzato l’acquisto di Luis Rojas, centrocampista cileno classe 2002. Il comunicato del club calabrese. «Il Football club Crotone è lieto di annunciare uno straordinario colpo in prospettiva: dall’Universidad del Chile arriva a titolo definitivo la giovane stella Luis Rojas Zamora. Nato a Santiago (Cile) il 6 marzo 2002, Luis è un centrocampista molto tecnico, abile con la palla tra i piedi, dotato di un gran tiro ed è considerato tra i giovani più promettenti del panorama ... Leggi su calcionews24

