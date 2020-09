Riscossione cartelle e pagamenti, le faq dell’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Decreto Agosto ha fatto slittare al 15 ottobre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di Riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio. In pratica ha esteso la sospensione dei versamenti di tutte le Entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di Riscossione. Per rispondere ai dubbi dei contribuenti, l’Agenzia ha pubblicato online le faq sulle misure adottate in merito ai pagamenti e procedure di Riscossione per l’emergenza sanitaria ... Leggi su quifinanza

lnerli1 : RT @FondazioneStudi: Sospese al ?? 15 ottobre anche le attività di notifica di nuove cartelle e l’invio di altri atti della riscossione. Sco… - FondazioneStudi : Sospese al ?? 15 ottobre anche le attività di notifica di nuove cartelle e l’invio di altri atti della riscossione.… - statodelsud : Dl Agosto: pubblicate FAQ Agenzia Riscossione. Stop fino al 15 ottobre pagamenti e cartelle - Pino__Merola : Dl Agosto: pubblicate FAQ Agenzia Riscossione. Stop fino al 15 ottobre pagamenti e cartelle - massisironi : RT @AE_Riscossione: Stop alle #Notifiche. #AgenziaEntrateRiscossione sospende l’invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Riscossione cartelle Riscossione cartelle e pagamenti, le faq dell’Agenzia delle Entrate QuiFinanza Riscossione cartelle e pagamenti, le faq dell’Agenzia delle Entrate

Il Decreto Agosto ha fatto slittare al 15 ottobre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio. In pratica ha este ...

Calendario fiscale 2020: scadenze fiscali proroga, ultime notizie

Calendario fiscale 2020: sulla base di tutte le novità introdotte dal decreto Cura Italia, dal decreto Liquidità ed ora del decreto Agosto, sono cambiate le scadenze fiscali marzo, aprile, maggio. A t ...

Il Decreto Agosto ha fatto slittare al 15 ottobre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio. In pratica ha este ...Calendario fiscale 2020: sulla base di tutte le novità introdotte dal decreto Cura Italia, dal decreto Liquidità ed ora del decreto Agosto, sono cambiate le scadenze fiscali marzo, aprile, maggio. A t ...