Pescara, ufficiale l'arrivo di Omeonga dal Genoa (Di giovedì 10 settembre 2020) Pescara - Ancora un altro rinforzo per il Pescara , letteralmente scatenato sul mercato e che, dopo Valdifiori e Riccardi , ha annunciato l'acquisto dal Genoa della mezzala classe 1996 Stephane ...

UFFICIALE Pescara, arriva Omeonga dal Genoa

Attraverso un comunicato ufficiale, il Pescara ha annunciato l’acquisto dal Genoa del centrocampista Stephane Omeonga. «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prest ...

