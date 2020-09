Microsoft Edge Dev: novità versione 87.0.634.0 (Di giovedì 10 settembre 2020) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento del browser Edge per gli utenti Insider che utilizzano la versione Dev: si tratta della versione 87.0.634.0. Apri e Salva con nome per i download In Impostazioni > Download è stata aggiunta l’opzione “Richiedi l’operazione da eseguire con ogni download”. Se attivata, quando si scarica un file saranno presenti le seguenti opzioni sulla barra dei download: Apri – permette di aprire il file senza salvarlo. Salva con nome. Nel menu “…” sono presenti due opzioni: Salvare; Annulla. Altre novità Aggiunta la possibilità di visualizzare l’indice nei PDF e utilizzarlo per navigare all’interno dei file. In Impostazioni > Cookie and site permission > Collegamenti applicazioni è ... Leggi su windowsinsiders

ohnoovaa_ : @SoyKiwito_ @GotsEdits microsoft edge supongo - Alvise_C : Microsoft Edge Dev 87.0.634.0 - ste_L98 : Il nuovo #edge di #Microsoft è un cancro. Meno funzionalità, ma con in più tutto lo schifo che è #chrome. Gli strum… - WindowsBlogIta : Microsoft Edge Dev introduce il glossario nel lettore PDF e altre novità - filippo_mol : Microsoft Edge Dev introduce il glossario nel lettore PDF e altre novità -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Nuovo aggiornamento per Microsoft Edge, le novità Fastweb.it Windows 10, l'aggiornamento di settembre aumenta la sicurezza

Rispettando la tradizione, Microsoft ha rilasciato il “Patch Tuesday” di settembre, cioè l’aggiornamento cumulativo mensile che viene rilasciato il secondo martedì di ogni mese per chiudere le falle a ...

Microsoft ha in cantiere un Surface con display da 12.5? a circa 600$

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, sembra che Microsoft abbia in cantiere un nuovo laptop della serie Surface. Nello specifico, dovrebbe trattarsi di un modello con display ...

Rispettando la tradizione, Microsoft ha rilasciato il “Patch Tuesday” di settembre, cioè l’aggiornamento cumulativo mensile che viene rilasciato il secondo martedì di ogni mese per chiudere le falle a ...Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, sembra che Microsoft abbia in cantiere un nuovo laptop della serie Surface. Nello specifico, dovrebbe trattarsi di un modello con display ...