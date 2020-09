Lipari, i parenti della 22enne morta dopo quattro visite in ospedale: 'Non riusciva a respirare, non è stata mai visitata' (Di giovedì 10 settembre 2020) commenta Lorenza Famularo è morta a 22 anni dopo aver accusato per giorni forti dolori a spalla, torace e addome. Per quattro volte la ragazza si è recata all'ospedale di Lipari , ma la sua richiesta ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lorenza Famularo è morta a 22 anni dopo aver accusato per giorni forti dolori a spalla, torace e addome. Per quattro volte la ragazza si è recata all'ospedale di Lipari, ma la sua richiesta di aiuto e ...

