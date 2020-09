"Il primo nero a stringergli la mano". Il meloniano e Salvini, uno schiaffo alla sinistra | Guarda (Di giovedì 10 settembre 2020) "Fui il primo nero a stringere la mano a Matteo Salvini, aprii un varco". Paolo Diop è famoso al grande pubblico per essere l'esponente "di colore" di Fratelli d'Italia. Un'etichetta che lascia il tempo che trova, visto che ormai per fortuna le distinzioni non sono più tra bianchi e neri ma tra politiche attuate e propagandate. Il suo intervento a Omnibus su La7, oltre un anno fa, per chiedere uno stop all'immigrazione clandestina ("Oggi non c'è lavoro, non ci sono le condizioni per accogliere tutti") fece scalpore e mise in crisi molti telespettatori di sinistra. Oggi, dopo l'aggressione subita dal leader della Lega a Pontassieve, con una donna congolese che gli ha strappato la camicia e la collanina col rosario al grido "Ti maledico!", Diop ha pubblicato ... Leggi su liberoquotidiano

