Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis positivo al Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Il presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Lo si legge nel profilo Twitter ufficiale della società. De Laurentiis, nonostante i sintomi riconducibili al virus, si era presentato ieri a Milano e aveva partecipato all'assemblea dei club. Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19https://t.co/ExSHstijhs pic.twitter.com/6EJniV3Cj0 — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 10, 2020 Durante l'assemblea della Lega di Serie A svoltasi ieri a Milano all'Hotel Hilton i partecipanti non avevano l'obbligo di indossare la mascherina perchè sedevano distanziati a un metro e mezzo di distanza. Il presidente del ... Leggi su agi

matteosalvinimi : #Salvini: #Pontassieve. Ho apprezzato i tanti messaggi di solidarietà. Il leader dell'opposizione viene aggredito e… - AzzolinaLucia : Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete… - matteosalvinimi : Pistoia e Lucca, grazie! Onorati anche del sostegno di un lucchese doc, Marcello Pera, presidente emerito del Senat… - nieddupierpaolo : RT @Lega_Senato: Lega: vergognoso e imbarazzante silenzio di Conte su aggressione a Salvini Roma, 10 settembre- 'È vergognoso: c’è stato… - franco_sala : RT @gentilivero: La mia intervista in esclusiva al Presidente del Consiglio @StaseraItalia @QuiMediaset_it -

Ultime Notizie dalla rete : presidente del

Il Ministro Sparanza ieri è intrvenuto alla diretta a Palazzo Chigi, che ha visto presenti anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Azzolina, e De Micheli. Molti gli argomenti ...In attacco, nel Napoli, c’è abbondanza, non c’è solo Milik con la valigia pronta: anche Fernando Llorente in attesa di una proposta che gli consenta di conservare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro pre ...