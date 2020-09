Francia in Crisi, Chiuse 32 Scuole e 524 Classi (Di giovedì 10 settembre 2020) La ripartenza dell’anno scolastico ha davvero messo in difficoltà la Francia, dal primo settembre, giorno del rientro, sono 32 le Scuole ad essere state Chiuse per contagi da Covid. La annuncia Gabriel Attal, portavoce del governo, Gabriel Attal, parlando alla tv francese BFM. Sepper la situazione sia evidentemente grave, Attal dichiara che “gli istituti coinvolti alla chiusura sono solo lo 0,05% di tutte quelle del territorio nazionale“ Anche lo stesso Macron inviti alla calma parlando di situazione sotto controllo “senza cedere a nessuna forma di panico“ “Dobbiamo farlo permettendo di continuare a vivere, ad educare i nostri figli, ad occuparsi degli altri pazienti e delle altre patologie, avere una vita economica e sociale”. Leggi su youreduaction

Le mascherine uccidono il mercato del "maquillage", in calo del 17% dall'inizio dell'anno. Ma a soffrire più di tutti sono le vendite di rossetto, che continuano a scendere in Francia per l'obbligo di ...

Edf in crisi, pensa alla cessione di Edison

Il gruppo francese ha registrato 700 milioni di perdite nel primo semestre, anche per gli extra-costi della centrale nucleare di Flamanville. Cederà 3 miliardi di asset da qui al 2022 e secondo la sta ...

