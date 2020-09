Fognini-Huesler oggi in tv, Atp Kitzbuhel 2020: orario e come vederla in diretta streaming (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma del match tra Fabio Fognini e Marc-Andrea Huesler, valevole per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2020. Il taggiasco è pronto a scendere in campo per il primo vero incontro dopo il lungo stop per emergenza coronavirus, visto il forfait per i tornei americani. L’incontro, in programma oggi giovedì 10 settembre come quarto e ultimo incontro dalle ore 10:30, sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), oltre che in streaming sul sito web dell’emittente. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

Ticinonline : L'elvetico Hüsler passa il turno, ora c'é Fognini - sportface2016 : #ATP #Kitzbuhel 2020: dove e quando seguire il match fra #Fognini e #Huesler - marcoamabili : Domani il ritorno in campo di Fabio #Fognini, a metà pomeriggio a #Kitzbuhel contro lo svizzero Huesler (ultimo match sul centrale) #ATP -