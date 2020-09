Doug Liman girerà un film sul Covid-19 in cui reciterà Anne Hathaway (Di giovedì 10 settembre 2020) Il cinema – con il suo linguaggio articolato – riesce spesso a raccontare il passato, il futuro e il presente. Doug Liman lavorerà presto a un progetto sulla pandemia di Coronavirus. I colleghi di Deadline hanno annunciato che sarà l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway a prestare il volto alla protagonista di questo nuovo film. Secondo i primi dettagli, sarà un progetto con un budget limitato – pari a circa 10 milioni di sterline – prodotto da P.J. van Sandwijk con Alison Winter. Si tratterà di un film in cui si incontreranno due generi: caper movie e commedia romantica. Lo sfondo di questa storia, ambientata a Londra, sarà segnato dalla pandemia. Lockdown, questo è il nome del film, ... Leggi su optimagazine

LongTakeIt : A poco più di un anno da 'Serenity', Anne Hathaway potrebbe tornare a lavorare su uno script di Steven Knight, un f… - leganerd : Anne Hathaway in trattative per Lockdown, il film di Liman sulla pandemia ? - badtasteit : #AnneHathaway nel cast di #Lockdown, nuovo film di #DougLiman -

Ultime Notizie dalla rete : Doug Liman

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...Anne Hathaway si prepara a recitare in un film tristemente attuale, una commedia romantica ambientata a Londra e intitolata Lockdown, focus di Doug Liman sulla pandemia di coronavirus. NOTIZIA di VALE ...