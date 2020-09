Call of Duty Black Ops: Cold War multigiocatore: novità e reazioni (Di giovedì 10 settembre 2020) Treyarch, il produttore della serie Call of Duty ha svelato oggi il suo primo gioco multigiocatore dal nome Call of Duty Black Ops: Cold War . Black Ops: Cold War sarà il primo gioco di Call of Duty disponibile sia per il nuovo Xbox Series X e Sony Playstation 5. Una delle principali novità sarà il ritorno di Control al posto di Domination, presente nell’ultimo Modern Warfare. Questa notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan che tanto si erano lamentati su Twitter e durante la Call of Duty League, competizione di esports per giocatori professionisti. In Black Ops: Cold War ci saranno sicuramente ... Leggi su esports247

