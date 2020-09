Blitz ai Decumani, spaccio di droga: fermato 19enne (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli un giovane che ha consegnato qualcosa ad alcuni ragazzi in cambio di denaro. I poliziotti hanno bloccato uno degli acquirenti che aveva indosso una bustina di marijuana del peso di circa 2 grammi e lo hanno sanzionato amministrativamente; mentre lo spacciatore, un 19enne, è stato trovato in possesso della somma di 60 euro ed arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. Inoltre, un minore è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad ... Leggi su anteprima24

