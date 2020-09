Avvelena anziano con l'antigelo: arrestata badante-killer (Di giovedì 10 settembre 2020) I carabinieri della Compagnia di Susa (Torino) hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una cittadina peruviana di 46 anni, residente a Sant'Antonino di Susa, ritenuta responsabile di tentato omicidio. La donna, secondo l'accusa, avrebbe tentato di uccidere l'anziano per cui lavora facendogli bere del liquido per auto. L'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Torino, è stata avviata nel giugno 2019 quando un 88enne era stato ricoverato in ospedale a Susa in gravi condizioni per aver ingerito del liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda all'interno di una bottiglia. L'uomo era stato accompagnato all'ospedale proprio dall'arrestata, all'epoca dei fatti badante della vittima, per poi essere ricoverato in prognosi riservata per un lungo periodo, ... Leggi su iltempo

