"Una vergogna, oltraggio alla polizia". Bonafede, un ministro da cacciare: Salvini ad alzo zero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Siamo a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano tornato in onda su Rete 4. Ospite in collegamento ecco Matteo Salvini, con cui tra i vari argomenti si parla anche dei boss mafiosi scarcerati agli albori dell'emergenza coronavirus e non ancora tornati in cella, la vicenda che ha messo in luce tutta l'inadeguatezza del ministro della Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede. Il leader della Lega non usa mezzi termini: "È una vergogna, soprattutto è un oltraggio al lavoro e al sacrificio quotidiano degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria, che ogni giorno subiscono insulti, aggressioni, minacce - premette -. In carcere sono sotto inchiesta loro per tortura, aggressione, violenza invece dei violenti che hanno fatto le rivolte. Io penso che sia un pessimo ... Leggi su liberoquotidiano

