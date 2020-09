UFFICIALE Genoa, preso Czyborra: i dettagli dell’affare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Genoa ha annunciato il trasferimento di Czyborra dall’Atalanta: il comunicato UFFICIALE della società rossoblù «Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Atalanta Bg le prestazioni sportive dell’esterno Lennart Czyborra (Berlino, GER, 03/05/1999) con la formula del prestito biennale e successivo obbligo di riscatto». 🔴🔵 Lennart #Czyborra è ufficialmente un calciatore del Genoa ➡️ https://t.co/DGGRc6SfJR pic.twitter.com/gRvaKB4TEZ — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 9, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : Ufficiale | @MattiaPerin in prestito al @GenoaCFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - gnomini : RT @buoncalcio: UFFICIALE – Czyborra passa al Genoa. Arriva in prestito con obbligo di riscatto - PisuDavi : #Calciomercato | #Genoa, ufficiale l’arrivo di #Czyborra - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Genoa, ecco Czyborra dall'Atalanta in prestito biennale con obbligo di riscatto -