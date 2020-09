Serie B, le date ufficiali del prossimo campionato (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Lega B ha comunicato, questa mattina, le date dell’89ª edizione del campionato della Serie BKT che prenderà il via sabato 26 settembre 2020, con l’anticipo in programma venerdì 25 settembre. La chiusura della regular-season è fissata per venerdì 7 maggio 2021.Serie B: le date ufficialiL’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo previsto per venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei playoff e playout primo del ritiro delle Nazionali per l'Europeo.Nelle date diffuse dalla Lega Serie B si vede come è previsto un turno anche a Pasquetta ... Leggi su itasportpress

forumJuventus : ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - matteosalvinimi : 'Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina' Io sto con questa mamma. Ci date una mano a… - OfficialASRoma : ?? Calendario Serie A ??? Le date da segnare ???? #ASRoma - DiMarzio : #SerieB 2020/2021, stasera il sorteggio del calendario. Ufficiali intanto le nuove date - ItaSportPress : Serie B, le date ufficiali del prossimo campionato - -