Quando il dono si trasforma in abbandono (Di mercoledì 9 settembre 2020) La maternità, tra vincolo oscuro e libertà della donna, sta qui detto in sintesi, lo snodo tematico del nuovo romanzo di Alessandra Sarchi “Il dono di Antonia” (Einaudi Stile Libero).Con la consueta esattezza stilistica, costruendo personaggi che evolvono dentro una storia, Sarchi costruisce la narrazione attorno a due fasi della vita della protagonista Antonia. Madre cinquantenne di Anna, ragazza adolescente che soffre di anoressia, Antonia si tormenta con un senso di sconfitta. Ha educato da donna emancipata la figlia, ma il risultato è una ribellione contro la madre inaspettata. Nel confronto con Sara e Alice, madri con lo stesso problema, nel gruppo di auto aiuto, pensa a dove ha sbagliato, a dove possa essere andato storto anche pria nella sua stessa crescita di figlia negli anni Settanta. Ha amato con cura e consapevolezza, ha ... Leggi su huffingtonpost

Il mito della maternità è la perfezione del modello di Maria, come nella “Pala di Brera” di Piero della Francesca La maternità, tra vincolo oscuro e libertà della donna, sta qui detto in sintesi, lo s ...

