Nasce la Linea dei tre Musei: minibus per arrivare nei siti d’arte di Napoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La maestosa Collezione Farnese di Capodimonte, le antiche opere di Pompei ed Ercolano, la meravigliosa discesa nelle Catacombe di San Gennaro: da sabato 12 Settembre tre luoghi simbolo della cultura di Napoli saranno uniti dalla Linea bus 3M, in un percorso voluto dal Comune di Napoli e realizzato da Anm. La nuova Linea bus “dei tre Musei”, Nasce dall’esigenza di fornire un servizio dedicato ai luoghi museali della città e al turismo che sta tornando a crescere a Napoli dopo l’emergenza Covid-19. Sulla Linea hanno lavorato intensamente in questi mesi il vicesindaco con delega ai trasporti Enrico Panini, l’assessora alla Cultura Eleonora De Majo e ... Leggi su anteprima24

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TRASPORTI - Nasce la Linea dei tre Musei: dal 12 settembre ANM collega i grandi siti d’arte di Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: TRASPORTI - Nasce la Linea dei tre Musei: dal 12 settembre ANM collega i grandi siti d’arte di Napoli - apetrazzuolo : TRASPORTI - Nasce la Linea dei tre Musei: dal 12 settembre ANM collega i grandi siti d’arte di Napoli - napolimagazine : TRASPORTI - Nasce la Linea dei tre Musei: dal 12 settembre ANM collega i grandi siti d’arte di Napoli - ferpress : #Napoli: nasce la Linea dei tre Musei: dal 12 settembre A#NM collega i grandi siti d’arte della città - Ferpress -