Gf Vip | era quasi fatta | confessione-Signorini | Maria Elena Boschi salva per un pelo

Il cast è al completo, ma non mancano colpi di scena. Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip presto su Canale 5, rivela che al reality avrebbero dovuto partecipare anche Andrea Iannone e Giulio Berruti (uno ex di Belen Rodriguez, l'altro fidanzato con l'ex ministro Maria Elena Boschi. "Il primo aveva praticamente già firmato mentre il secondo era entusiasta all'idea di partecipare", racconta Signorini. Un forfait che ha ragioni ben diverse: Iannone è in attesa del 15 ottobre, data della sentenza disciplinare (ricordiamo che nei mesi scorsi è stato squalificato dalle corse per doping). Quindi ha deciso di non partecipare al Gf Vip. Berruti, invece, è alle prese con un nuovo impegno professionale. Ed ha deciso di non accettare la ...

Con il suo nuovo tatuaggio Belen desidera non dimenticare questa estate ma è la stessa parola che si è fatto tatuare Antonino Spinalbese e non solo lui (foto). Per Belen questi mesi sono stati diffici ...

La partecipazione di Denis Dosio al Grande Fratello Vip 2020 è stata in bilico fino alla fine. Dopo l’iniziale indiscrezione, infatti, il suo nome era sparito dai radar salvo tornare con la foto uffic ...

