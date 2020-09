Coronavirus: Gb, torna divieto assembramento, non più di 6 (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 09 SET - Gli incontri sociali di più di sei persone saranno proibiti in Inghilterra a partire da lunedì - con alcune esenzioni - a causa del forte aumento dei casi di Coronavirus, pena ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : MA NON ERA UN VIRUS CLINICAMENTE MORTO? Zangrillo torna sui suoi passi, ascoltate ora cosa dice [VIDEO] - TizianaFerrario : Coronavirus, saranno i giovani di oggi a pagare i debiti di questa epidemia. Serve che siano istruiti e ben prepara… - Corriere : Coronavirus, la movida torna in città: a Milano e Roma strade affollate di giovani - DonatoSaliola : RT @discoradioIT: #LIBRI, nel weekend 17-18 ottobre a #Torino si terrà Portici di Carta. La grande libreria a cielo aperto, ma sotto i port… - LaCnews24 : Coronavirus in Calabria, torna l'incubo a Buonvicino: i casi positivi salgono a sette #calabrianotizie #newscalabria -