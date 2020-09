Confermati gli arresti per i fratelli Bianchi dopo l’omicidio di Willy: “Aggressione per futili motivi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arrivano novità importanti da Roma, in riferimento alla conferma degli arresti per i quattro ragazzi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, a partire dai fratelli Bianchi per i quali la posizione potrebbe ulteriormente aggravarsi nel corso dei prossimi giorni. Il gip, dunque, ha ritenuto opportuno non credere alla linea difensiva che era trapelata nella giornata di ieri, a proposito dell’intervento dei ragazzi a rissa già inoltrata. Gli avvocati, infatti, avevano puntato sull’estraneità ai fatti, ma al momento questa tesi non sta avendo successo. Restano in carcere i fratelli Bianchi dopo l’omicidio di Willy L’ordinanza è molto chiara sia per i fratelli ... Leggi su bufale

Noovyis : (Confermati gli arresti per i fratelli Bianchi dopo l’omicidio di Willy: “Aggressione per futili motivi”) Playhitm… - AkibaGamers : Dopo gli annunci di ieri riguardanti Xbox Series S, Microsoft ha confermato la data e il prezzo di lancio anche per… - AdeleStyles2 : @notearscherry Ancora con sto buttare merda, siete un disco rotto ?? Gli haylor sono stati 'confermati' come showman… - GiovanniCarlin6 : In Europa a fronte dello 0,4% d'infetti italiani c'è lo 0,5% in Francia e Gran Bretagna. Siamo certi che i soldi re… - giannileft : Ora che gli arresti dei 4 assassini sono stati confermati,possiamo finalmente darli in pasto agli squali? Hanno fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Confermati gli Confermati gli arresti per i fratelli Bianchi dopo l’omicidio di Willy: “Aggressione per futili motivi” Bufale.net 51 positivi in più, 1 trovato con app

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Sono 51 i nuovi casi positivi in Liguria. Di questi uno è stato trovato con la app 'Immuni', 27 sono contatti da casi confermati, 2 sono accessi in ospedale e 21 sono stati i ...

Coronavirus, numeri in aumento in Italia: 1434 positivi e 14 morti

E’ di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte Coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si eran ...

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Sono 51 i nuovi casi positivi in Liguria. Di questi uno è stato trovato con la app 'Immuni', 27 sono contatti da casi confermati, 2 sono accessi in ospedale e 21 sono stati i ...E’ di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte Coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si eran ...