Commessa camici, il cognato di Fontana aveva provato ad ottenere altri due appalti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Aperta inchiesta sulla Commessa dei camici. Iscritto sul registro degli indagati Attilio Fontana MILANO – La Procura di Milano ha aperto una inchiesta sulla Commessa dei camici che sarebbe stata affidata dalla Regione alla ditta riconducibile alla moglie (che detiene una quota) e al cognato di Attilio Fontana. La notizia è stata anticipata da Repubblica citando fonti investigative. Un fascicolo che ha visto l’iscrizione sul registro degli indagati del cognato di Fontana e dello stesso Presidente della Regione Lombardia. La Guardia di Finanza nella serata del 28 luglio ha fatto delle perquisizioni nella sede dell’azienda di Andrea Dini. Inchiesta camici in Lombardia, indagato Attilio ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Commessa camici, il cognato di Fontana aveva provato ad ottenere altri due appalti - GSoverini : @SennaGianMarco Strambo come i camici donati che poi non era una donazione e metà della commessa è rimasta inevasa? - FrancoFrrfrn : RT @laltrodiego: Non solo i 14 milioni di €uro spariti nel nulla! A Regione #Lazio mancano più di 2 milioni di €uro per una commessa asseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Commessa camici Il business dei camici. Gli altri due appalti al cognato di Fontana Rep Fornitura dispositivi di prevenzione, Corrado (M5S): “Urgente una risposta della Giunta”

Roma, 2 settembre – “La mancata fornitura di Dispositivi di Prevenzione Individuali alla Regione Lazio, da parte di alcune società fornitrici, durante la fase di emergenza Covid-19, ha causato all’e ...

Regione Lazio, il fornitore inadempiente di mascherine vuole pignorare 8 milioni e mezzo

La società tarantina Internazionale Biolife ha deciso di agire contro la Regione Lazio. Il motivo sta nel fatto che la giunta regionale si è rifiutata di pagare la fattura a saldo dell’unica commessa ...

Roma, 2 settembre – “La mancata fornitura di Dispositivi di Prevenzione Individuali alla Regione Lazio, da parte di alcune società fornitrici, durante la fase di emergenza Covid-19, ha causato all’e ...La società tarantina Internazionale Biolife ha deciso di agire contro la Regione Lazio. Il motivo sta nel fatto che la giunta regionale si è rifiutata di pagare la fattura a saldo dell’unica commessa ...