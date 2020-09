Belen Rodriguez, tatuaggio in comune con Antonino Spinalbese: “Chupito” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chupito: ovvero un bicchierino di alcol, uno shottino, come si dice da noi. E’ il significato della parola che Belen Rodriguez si è appena tatuata tra le dita. Lo stesso che mostra, ma su un braccio, il parrucchiere e amico della showgirl Antonino Spinalbese. Dopo le vacanze trascorse insieme, ora spunta il tatuaggio insieme, lo stesso, la scritta “Chupito” a rinfocolare i rumors di una relazione. Potrebbe essere un rito, per Belén, che lo aveva fatto in passato anche con Stefano De Martino e Andrea Iannone, o solo un gioco di gruppo: questa estate ad Ibiza, con lei c’erano anche l’ex tronista Salvatore Angelucci, la fidanzata Alessandra Gallocchio, e gli amici Mattia Ferrari e Mattia Petrilli. Anche loro hanno fatto lo stesso tatuaggio. Il ... Leggi su tvzap.kataweb

