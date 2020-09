Bel-Air, il drama tratto dalla sit-com, si farà: due stagioni ordinate da Peacock (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alla fine, il Principe di Bel-Air tornerà in tv, ma sotto una forma totalmente nuova. Il mese scorso vi abbiamo parlato del trailer (video in alto) che il giovane regista Morgan Cooper aveva realizzato in omaggio alla celebre sit-com degli anni Novanta con Will Smith, rivista però in chiave drammatica e contemporanea.Quel video aveva attirato le attenzioni proprio di Smith, che ha iniziato a considerare seriamente l'opportunità di rendere il reboot di Bel-Air (di cui si parlava già da tempo) una serie drama invece che una comedy. Così, insieme alla moglie Jada Pinkett Smith ed alla loro casa di produzione Westbrook Studios, hanno iniziato ad elaborare un progetto, che ben presto ha attirato le attenzioni di numerose piattaforme streaming, disposte ad ordinare la serie senza passare neanche dalla realizzazione del ... Leggi su blogo

