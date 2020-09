Allarme bomba a Pescara: pacchi sospetti in diversi siti [LIVE] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Allarme bomba a Pescara per alcuni pacchi sospetti in diversi punti della città, tra cui il comando provinciale dei carabinieri e il Distretto sanitario. In campo gli artificieri dell’Arma, della polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. Dopo le 8 sono stati segnalati pacchi sospetti in viale D’Annunzio nei pressi del Comando Provinciale dell’Arma, davanti al Tribunale, nei pressi della Camera di Commercio, angolo con via Marco Polo, via Regina Margherita e dinanzi il distretto ASL di via Rieti, quest’ultimo evacuato in via precauzionale. Immediatamente sono stati attivati i protocolli. Le zone interessate sono state transennate e inibite al passaggio di auto e pedoni. Su un messaggio che circola su WhatsApp, ... Leggi su meteoweb.eu

