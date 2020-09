Aggressione a Salvini, chi è la donna che lo ha aggredito (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Io ti maledico”, sono le parole che la giovane donna ha urlato a Matteo Salvini durante l’Aggressione subita a Pontassieve, in provincia di Firenze, dove il segretario leghista era appena arrivato per l’ennesima tappa del suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali in Toscana. La donna – una trentenne di origini congolesi – ha aggredito Salvini strappandogli la camicia e il rosario che aveva al collo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno subito allontanato la donna in evidente stato di alterazione. Al momento sono tre i reati in corso di valutazione. La Digos di Firenze sta esaminando una denuncia per violenza privata, resistenza pubblico ufficiale e turbamento di comizio elettorale. Chi ... Leggi su huffingtonpost

Giorgiolaporta : Quanti democratici di #sinistra prenderanno le distanze dall'aggressione di #Pontassieve a #Salvini? O è normale st… - GiovanniToti : Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto c… - gualtierieurope : Oggi sono in #Toscana in sostegno al candidato del centrosinistra @EugenioGiani. Mi spiace apprendere di un'aggress… - Ecatetriformis : RT @luisaauri: La ragazza di colore c'è La camicia strappata c'è Il rosario sgranato c'è La Polizia che toglie gli striscioni ma non ries… - Carlo_bis : RT @ferdinantripodi: Un grande abbraccio a #Salvini per la vile aggressione che ha subito in Toscana. ?????? -