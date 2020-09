Uber - Entro il 2040 la flotta sarà esclusivamente elettrica (Di martedì 8 settembre 2020) Uber ha intenzione di rendere la sua intera flotta completamente elettrica Entro il 2040, nel quadro di un rinnovato impegno verso la totale decarbonizzazione della sua piattaforma. Per raggiungere l'obiettivo, anticipato al 2030 per Usa, Canada ed Europa, la società statunitense ha annunciato una serie di iniziative, a partire dalla decisione di stanziare 800 milioni di dollari fino al 2025 per aiutare i suoi conducenti ad abbandonare auto ad alimentazione tradizionale per acquistare un veicolo a emissioni zero.Sconti e agevolazioni. Il contributo, disponibile per i driver di Stati Uniti, Canada ed Europa, sarà erogato sotto varie forme, come sconti per l'acquisto di auto acquisite o noleggiate da Case automobilistiche già partner della stessa Uber. ... Leggi su quattroruote

Roma, 8 set. (askanews) - Renault e Nissan hanno firmato un accordo con Uber per favorire gli spostamenti con i veicoli elettrici in Europa. Le due case automobilistiche, unite da un'alleanza strategi ...

Roma, 8 set. (askanews) - Renault e Nissan hanno firmato un accordo con Uber per favorire gli spostamenti con i veicoli elettrici in Europa. Le due case automobilistiche, unite da un'alleanza strategi ...