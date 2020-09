Sarri riscopre la lotta al padrone: la Juve e Agnelli sgancino fino all’ultimo centesimo (Di martedì 8 settembre 2020) Ci sono momenti in cui le nostre origini si riaffacciano prepotenti. Il sangue, l’educazione, i racconti dei nonni e dei genitori. In cui tutto ti appare in modo cristallino, anche il tuo posto nel mondo. Quando torni a Rosebud, a quello slittino di Quarto potere e ripercorri la tua vita. Ti ritrovi in un ufficio torinese, l’ufficio del padrone avrebbe detto il nonno, del tuo padrone. Che, ovviamente, ti ha licenziato dalla sera alla mattina, senza degnarti di uno sguardo, di una parola, senza mai citarti. Di lui resta quello sguardo di sbieco la sera della finale di Coppa Italia. Uno sguardo che è un poema: c’è tutto. C’è il pensiero di Andrea Agnelli, del capitale, nei confronti dell’estraneo che è diventato un suo salariato (seppur di lusso). E nel momento in cui il ... Leggi su ilnapolista

