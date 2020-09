Miley Cyrus non è più vegana: “Ero malnutrita e il cervello non correva più” (Di martedì 8 settembre 2020) Washington, 8 set – Miley Cyrus ha detto addio alla dieta vegana. Lo ha rivelato la stessa cantante americana durante il podcast di Joe Rogan: «Sono stata vegana per moltissimo tempo», ha dichiarato la popstar, che ha seguito questo regime alimentare dal 2013 al 2019. «Ma ho dovuto introdurre pesce e Omega 3 nella mia vita, perché il mio cervello non stava funzionando correttamente. Il mio ex marito mi ha cucinato del pesce alla griglia e ricordo che ho pianto a lungo, ho pianto per il pesce… Mi fa davvero male mangiare del pesce». L’ex marito è l’attore australiano Liam Hemsworth, noto per aver recitato nella saga cinematografica Hunger Games, e da cui la cantante si è separata un anno fa al termine di una storia tormentata che ... Leggi su ilprimatonazionale

