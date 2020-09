Migranti, scoperta banda di trafficanti di uomini: 14 arresti e 4 ricercati. “In Libia torture e violenze per avere i soldi dai parenti” (Di martedì 8 settembre 2020) Una banda di trafficanti di esseri umani, con base “tra Milano e il Nord Est”, che gestiva i viaggi dei Migranti in arrivo dall’Africa e diretti in tutta Europa e anche negli Usa è stata sgominata questa mattina dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo. Quattordici stranieri sono stati arrestati, altri 4 indagati sono invece latitanti, tra cui il presunto capo dell’organizzazione. Le accuse nei loro confronti sono di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, all’esercizio di attività abusiva di prestazione di servizi di pagamento e altri delitti contro la persona, l’ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica; reati aggravati dal fatto di operare in diversi Stati. Dalle indagini, condotte ... Leggi su ilfattoquotidiano

