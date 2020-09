Mater Olbia, da giovedì torna operativo drive in tamponi (Di martedì 8 settembre 2020) Olbia, 8 set (Adnkronos Salute) – Da giovedì 10 settembre, torna operativo il drive-in per l’esecuzione dei tamponi di rilevazione del SarS-Cov-2 del Mater Olbia Hospital, ma con nuove regole e modalità di fruizione per razionalizzare e ottimizzare le operazioni. Lo rende noto la struttura sarda, precisando che per accedervi gli utenti dovranno prenotarsi tramite il sito www.MaterOlbia.com, compilare il form di registrazione, attivo tuti i giorni dalle ore 7 alle 18, con tutti i dati personali per ciascun tampone da eseguire e operare il pagamento online sulla stessa piattaforma. Al momento della prenotazione – si legge in una nota – il paziente può indicare il giorno in cui preferisce ... Leggi su calcioweb.eu

