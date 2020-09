La scuola ai tempi del Covid e la necessità di arieggiare, il ‘decalogo’ da Bologna: “Occhio a smog e freddo” (Di martedì 8 settembre 2020) BOLOGNA – La scuola ai tempi del coronavirus richiede anche una “adeguata areazione naturale dei locali”. Ma, con l’inverno, i frequenti ricambi d’aria comporteranno anche un abbassamento delle temperature e allora le scuole dovranno organizzarsi con gli enti locali per far sì che gli impianti di riscaldamento garantiscano comunque un ambiente confortevole. Così come sarà bene tenere presente anche il livello di inquinamento dell’ambiente esterno. A segnalare il tema è il direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari, nel 19esimo capitolo dei “materiali per la ripartenza” diffusi in vista della ripartenza delle lezioni. Leggi su dire

Agenzia_Dire : #Scuola, l'imperativo nelle aula sarà quello di arieggiare. Ma 'occhio a freddo e smog', i suggerimenti dell'Uffici… - lozioNuccio : Hai tempi della scuola superiore noi di sinistra ( lotta continua, lotta comunista, può e persino fgci, i fascisti… - pilar20678761 : RT @Serenalovecd: 'Cari amici? Amici dai tempi della scuola?' ???????? #DayDreamer • #ErkenciKus - Serenalovecd : 'Cari amici? Amici dai tempi della scuola?' ???????? #DayDreamer • #ErkenciKus - buongior1 : TEMPI TROPPO LUNGHI PER I TAMPONI A SCUOLA -

Ultime Notizie dalla rete : scuola tempi Scuola, allarme tempo pieno al rientro: in una su 4 non riparte Il Messaggero Milano, asili a turni, termometri e lite sui camici: «Aule come bolle per isolare i contagi»

La scena è la stessa ogni anno: i bambini più temerari lasciano le mani di mamma e papà appena varcato il cancello d’ingresso, i timorosi non si staccano dalle loro braccia. Ma è il ritorno, bramato d ...

SCUOLA AL VIA - «Covid-19, in Piemonte il 99,8% delle classi non ha problemi»

TORINO - «In Piemonte, secondo l’ultimo monitoraggio degli edifici scolastici, ci sono problemi di spazio in circa 430 classi, che coinvolgono 1.200 studenti su una popolazione di circa 520.000 alunni ...

La scena è la stessa ogni anno: i bambini più temerari lasciano le mani di mamma e papà appena varcato il cancello d’ingresso, i timorosi non si staccano dalle loro braccia. Ma è il ritorno, bramato d ...TORINO - «In Piemonte, secondo l’ultimo monitoraggio degli edifici scolastici, ci sono problemi di spazio in circa 430 classi, che coinvolgono 1.200 studenti su una popolazione di circa 520.000 alunni ...