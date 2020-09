Juninho: “Depay è in una posizione di forza, il rinnovo è difficile” (Di martedì 8 settembre 2020) Il direttore sportivo del Lione, Juninho nell’intervista RMC ha parlato di Depay: “Memphis è in una posizione di forza. Se arriva una proposta del Barça, dovremo pensarci o possiamo tenerlo fino alla fine ma lui non vorrà prolungare. Possiamo prendere soldi per fare altri investimenti. Il presidente può fare lo sforzo per il rinnovo ma sarà difficile”. Foto: Daily Star L'articolo Juninho: “Depay è in una posizione di forza, il rinnovo è difficile” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

