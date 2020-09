Ex-Ilva, sindacati: al via stato di agitazione negli impianti Ancelor Mittal (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuovo capitolo nella vicenda che vede protagonista l’ex-Ilva di Taranto con i sindacati che hanno dato il via alla mobilitazione per sbloccare la vertenza. Proclamato infatti lo stato di agitazione e convocate le assemblee dei lavoratori in tutti i siti del gruppo Ancelor Mittal in Italia. L’obiettivo è quello di ottenere dal Governo e dal gruppo siderurgico chiarimenti in merito all’ingresso annunciato di Invitalia nella società e sulle prospettive di rilancio della siderurgia nel Paese, spiegano le Segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm che hanno lanciato l’iniziativa in accordo con le strutture territoriali e le RSU. I sindacati, si legge in una nota, “tornano a chiedere, a poco più di due mesi ... Leggi su quifinanza

